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Giriş Tarihi: 16.9.2024 16:47

Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi Eğertutmaz deresinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan küçük kızın tutuklu amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Narin’in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk koordinesinde 4 savcı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında "suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi de, cuma günü gözaltına alındı.

Dün istenilen ek gözaltı süresinin bu akşam saatlerinde dolması üzerine yenge Hediye Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Narin Güran, cinayetine ilişkin aralarında annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Günay ile amcaları ve yakınlarının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Bugün gözaltına alınan ve Narin Güran'ın yakınları olduğu belirtilen 2 kişinin Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ediyor.

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Narin'in yengesi Hediye Güran adliyeye sevk edildi
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