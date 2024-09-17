15 yıllık mağduriyet vatandaşı sokağa döktü: Kentsel dönüşüm dertsel dönüşüm oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar'ın Uzundere ahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı vatandaşlar evlerine yerleşemedi. Bu duruma tepki gösteren Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinleri yol kapatarak seslerini duyurmak istedi.Vatandaşlar ellerinde 'Genel kurul istiyoruz', 'Örnek proje yalan oldu', 'Sn. Özgür Özel Uzundereliler olarak biz de adalet istiyoruz' ve 'Kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm' yazılı dövizler taşıdı. Projenin Türkiye'ye örnek proje olarak duyurulmasına rağmen halen evlerine kavuşamadıklarını belirten Eray Uslu, "Mağduriyetimizi çeşitli platformlarda sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dile getirdik.'Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi' adı altında başlatılan proje, 2 CHP Genel Başkanı, 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görerek, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Ve evlerimize hala kavuşamadık. Satışlarla paralar toplandı fakat inşaatlar söz verilen tarihler geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yüzde 90'lara yakın bina tamamlama oranları beklenirken, şu an inşaat yüzde 8 seviyesinde. Hatta temeli atılmayan projeler bile var" diye konuştu.Mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yapan Eray Uslu, Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'dan sorunu çözüme kavuşturmasını talep etti. Uslu, "Dayanacak gücümüz, bir kuruş daha fazla ödeme yapacak maddi durumumuz kalmadı. Bizler artık mağdur olmak istemiyoruz" diye konuştu.