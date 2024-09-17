Darbe anayasasından kurtulmalıyız

Başkan Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu:Türkiye'nin bu darbe anayasasından kurtulması gerekir. Yıllar içinde bu anayasa çok değişti ve yamalı bohçaya dönüştü. Birçok maddede değişiklik olmasına rağmen görülüyor ki sivil bir gözle yapılmış, anayasal düzeni korumak, özgürlükleri korumak için bir sivil anayasa zorunluluktur.Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak anayasa istiyoruz. Milli iradeyi esas teşkil eden yapı olacak Anayasa'yı istiyoruz. 4 madde ile ilgili herhangi bir tartışma söz konusu değildir.