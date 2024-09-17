Kardeşini başkan yardımcısı yaptı

Adana'nın Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak görev yapan kardeşi Hasan Karataş'ı başkan yardımcısı olarak işe aldı.Başkan yardımcılığına getirildiği ileri sürülen Hasan Karataş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mersin'deki görevinden ayrıldığını duyururken "Bir canımı burada bırakıp diğer canımın yanına gidiyorum" paylaşımında bulundu.Kardeşini işe aldığı yönünde eleştirilen Başkan Ali Bedrettin Karataş da gelen tepkilere cevap olarak, "İlçede bu kadar nitelikli hem mühendis hem de memuru bulmak zordur. Özgür Özel'den ve genel merkezimizden aksi yönde bir telefon geleceğini zannetmiyorum" diyerek kararını savundu.Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri ise atamaya tepki göstererek, "Kağıt üzerinde olmasa bile başkan yardımcılığına getirdi. Onun haberi olmadan belediyede hiçbir işlem yapılmıyor" diyerek tepki gösterdi.