Giriş Tarihi: 17.9.2024 07:56Son Güncelleme: 17.9.2024 07:58
Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı Kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı Kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.
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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi