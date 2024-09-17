Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 17.9.2024 07:56 Son Güncelleme: 17.9.2024 07:58

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı Kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Terör örgütü PKK’ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı Kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed kod adlı Zırav Taş ve Gri Kategoride aranan Botan kod adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.


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Son dakika: Terör örgütü PKK'ya üst düzey darbe! Kırmızı listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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