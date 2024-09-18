Körfezi kurtaracak zirve başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturduğu bilim kurulu, acil eylem planı oluşturmak üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz toplantılarda bilimsel verilerin ışığında acil eylem planımızı şekillendirecek İzmir Körfezi'nin ekosistemini koruyacak ve bu tür olayların tekrar yaşanmasını önleyecek adımları belirleyeceğiz. Bakanlığımızın çevreyi koruma konusundaki kararlılığı tamdır ve buradan çıkacak sonuçların gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefimizde önemli bir rol oynayacağına da inanıyoruz" dedi. Kurulda 35 akademisyenin yer aldığını belitten Varank, 'İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler', 'Atık su Altyapısı ve Dereler' ve 'Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi' olarak üç ana başlıkta çalışmalara devam edeceklerini söyledi.Çalışma sürelerinin çok kısıtlı olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle tamamladı: "Değerli bilim insanlarımızın yapmış olduğu çalışmalar ve uzmanlıkları ile şekillenecek bu acil eylem planımızın uzun ve orta vadeli eylem planında kasım ayı sonunda netleşecek şekilde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde hocalarımızla birlikte devam edecektir. Hazırlanacak eylem planı, İzmir Körfezi'mizi gelecek nesillere sağlıklı olarak aktarmak üzere gerekli adımları içerecek ve sorumlulara yol gösterecek bir kılavuz niteliğinde olacaktır." Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ve ilgili kurumların temsilcileri de katıldı.