AK Parti, sürekli eğitim merkezi kuracak

AK Parti, muhafazakâr demokrat ideolojisini benimseyen liderler, Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli siyasetçiler yetiştirmek ve parti içindeki kurumsal yapıyı güçlendirmek için Sürekli Eğitim Merkezi (AKSEM) kurma hazırlığında. Konu partinin son MYK toplantısında gündeme getirildi. AK Parti'nin yeni konferans salonunda bu eğitimlerin sürekli olarak devam etmesi önerildi. Alternatif olarak 81 ilin il merkezi konferans salonları da önerildi. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan alanlara öncelik verilerek her türlü eğitim- öğretim programları, kurs, seminer ve sertifika programları düzenlenecek. Çalışma kapsamında, Teşkilat, Yerel Yönetimler, Siyaset, Genç, Kadın, Danışman ve Yurtdışı Siyaset Akademisi adı altında 7 birim kurulacak.