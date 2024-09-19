ASELSAN’dan haberleşme güvenliği için yerli ve milli çözümler

İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılarla yerli yazılımın önemi bir kez daha ortaya çıktı. BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar saldırıdan 2 gün önce yaptığı açıklamada, "Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar. Kendi sistemimizin olması egemenliğimiz açısından çok önemli. Bunu inşa edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken, teknoloji ve siber güvenlik uzmanları da ASELSAN'ın yerli ve milli haberleşme sistemlerinin önemine dikkat çekti.ASELSAN, geliştirdiği yerli ve milli haberleşme sistemleriyle dışa bağımlılığı azaltıyor, güvenliği artırıyor, sahada operasyonel avantaj sağlıyor. Emniyet için üretilen cep telefonu ve telsizin birleştiği yeni nesil iletişim cihazı olan 3810 Hibrit El Terminali, Jandarma için üretilen 3700 Yeni Nesil Telsiz, haberleşme sisteminin omurgasını oluşturan Taşınabilir Radyo Link Sistemi ve Dost Düşman Tanımlama Sistemi (IFF) gibi çözümler haberleşme güvenliği için geliştirilen sistemler olarak öne çıkıyor.