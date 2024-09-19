Beykoz’da bulunan el bombalarıyla 8 şüpheli tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu kenarında bulunan 2 adet el bombası soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri sonrasında, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 8'inin tutuklanmasına 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ YURT DIŞINDA YÖNETİCİSİ CEZAEVİNDE

Tutuklanan 8 şüpheli adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin, başka suçlardan kaydı olan ve yurt dışında olabileceği değerlendirilen Lago lakaplı L.B liderliğinde; cezaevinde hükümlü olarak bulunan H.C'nin yönetici olduğu silahlı örgüte üye oldukları öğrenildi.

BOMBALARIN ÜZERİNDE PARMAK İZİ BULUNMUŞTU

Beykoz Kavacık'ta TEM Otoyolu kenarında el bombası gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinde MKE ibaresi bulunan pimi üzerindeki el bombaları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede bombaların üzerinde iki şüpheliye ait parmak izi bulundu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada kapsamında el bombasının liderliğini L.B.'nin yaptığı ve cezaevinde bulunan H.C.'nin ise ise yönetici olduğu bir suç örgütü tarafından yola atıldığı tespit edildi.

OPERASYONDA UZUN NAMLUNU SİLAH MERMİ ÇELİK YELEK ELE GEÇİRİLDİ

14 Eylül'de Şişli'de 3 farklı adrese yapılan operasyonda A.K., O.G., A.K., A.B., M.S.K. ve S.D. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu silah,3 adet uzun namlulu silah şarjörü, 72 adet çeşitli ebatlarda fişek, 2 adet balistik yelek, 2 tabanca, 4 adet kar maskesi, Bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı araç ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren polis, 16 Eylül'de bu defa Şile'de çeşitli adreslere operasyon yaptı. Operasyonda, M.T., H.T., ve M.T. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, "TCK 220" suçundan Beykoz Adliyesi'ne sevk edilmişti.