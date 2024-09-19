Demokratik ve sivil anayasa için TBMM’de yeni dönem: AK Parti yeni bir modeli gündeme getiriyor!

ÖNERİLER BİR HAVUZDA TOPLANACAK

TBMM'de bir havuzda toplanacak öneriler toplumun nasıl bir anayasa istediğini de ortaya koyacak. Yeni anayasa değişiklik önerilerinin TBMM'ye iletilmesi için 6 ay ile 1 yıl arasında bir süre verilmesi düşünülüyor. Verilen süre bittiğinde TBMM Başkanlığı partilere bu teklifleri değerlendirmek üzere bir komisyon kurulması çağrısı yapacak. Komisyon, tekliflerden yola çıkarak yeni bir anayasa metni hazırlayacak. Partiler bu çağrıya o zamanda sıcak bakmazsa teknik bir heyetin önerileri birleştirmesi üzerinde de duruluyor.