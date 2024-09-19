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Giriş Tarihi: 19.9.2024

‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli astsubayı şehit etti

Uygulama yapan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır’a, ‘dur’ ihtarı yaptığı motosiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan Astsubay Çavuş Çangır şehit oldu

‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli astsubayı şehit etti
Ordu'da uygulama sırasında sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı motosiklet, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (26) çarptı. Kazada yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, saat 10.30 sıralarında, uygulama sırasında Adem T. yönetimindeki motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.'nin motosikleti, Astsubay Çangır'a çarptı.




Astsubay Mehmet Fatih Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asiye ve Turgut çiftinin oğlu Mehmet Fatih Çangır'ın, bekâr, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 Eylül'de kentteki görevine başladığı öğrenildi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesinin bugün Akyazı ilçesinde öğle vakti toprağa verileceği bildirildi. DHA
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‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli astsubayı şehit etti
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