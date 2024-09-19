‘Dur’ ihtarına uymayan motosikletli astsubayı şehit etti

Ordu'da uygulama sırasında sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı motosiklet, Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (26) çarptı. Kazada yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol noktasında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır, saat 10.30 sıralarında, uygulama sırasında Adem T. yönetimindeki motosiklete 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T.'nin motosikleti, Astsubay Çangır'a çarptı.Astsubay Mehmet Fatih Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Asiye ve Turgut çiftinin oğlu Mehmet Fatih Çangır'ın, bekâr, Sakarya nüfusuna kayıtlı olduğu ve 2 Eylül'de kentteki görevine başladığı öğrenildi. Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesinin bugün Akyazı ilçesinde öğle vakti toprağa verileceği bildirildi. DHA