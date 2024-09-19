Giresun’da taşkınlara karşı hummalı çalışma

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta Giresun'da taşkınlarla mücadele konusunda önemli yapısal tedbirler alındığını ifade etti, Balta, tedbirler kapsamında sel kapanları, tersip bentleri, sel tırmıkları gibi yenilikçi projeler olduğunu, bunların yanında taşkın kontrol inşaatlarının da hızla devam ettiğini söyledi.