Kitaplara yüzde 300 zam yapan 400 okula ceza

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediyesinin davetlisi olarak Erzurum'a giden basın mensupları ile şehrin tarihi kültürel mekânlarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Tekin, özel okulların yıllık 60 bin TL'yi bulan kitap paralarına ilişkin konuştu. Bakan Tekin, ''Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış. Onlara hemen gerekli cezaları verdik'' dedi.





EFT'YLE ÜCRET ALMAK SUÇTUR



Bazı özel okulların kitaplarını sisteme girmediklerini anlatan Bakan Tekin ''Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, bunda sorun yok fakat şunu yapmalarını istiyorum; bu kitapları sisteme girsinler. Bizim özel okullarla ilgili yaptığımız yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri var. Mesela diyelim ki; okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç'' diye konuştu.





SORU İPTALİNDEN 10 BİN ÖĞRENCİ ETKİLENDİ



Mahkeme tarafınan iptal edilen Liselere Geçiş Sınavı'ndaki bir soruyla ilgili de konuşan Bakan Tekin bu durumdan yaklaşık 10 bin öğrencinin etkilendiğini duyurdu. Bakan Tekin ''İdare mahkemesi 11 Eylül günü yani 100 gün sonra bu soruyu iptal etti. Temyize gitsem, benim lehime sonuçlanırsa bu sefer yine öğrenciler mağdur olacak. Dolayısıyla biz şimdi temyiz hakkından imtina edeceğiz. Bu durumdan yaklaşık 10 bin civarında öğrenci etkileniyor ancak bu çocuklarımızdan kaçının bu hakkını kullanacağı ise 21 Eylül itibarıyla belli olacak. Bu nedenle biz mağduriyet olmasın diye "puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir" dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Onlara mevcut okullarınızda devam ediyorsunuz dedik'' bilgisini verdi.







HAYALET LİSELERE AF YOK



Bakan Tekin lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanmak için açık liseye ya da hayalet lise olarak tabir edilen kurslara devam etmek istemesiyle ilgili de şu bilgileri verdi: ''Açık liselere geçişte şöyle bir sorun vardı; çocuk 11. Sınıfı okuyor, 12. Sınıfta açık liseye geçip merdiven altı kurslara gidiyor. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Meselaçocuk, 9. sınıfta ben açık liseye gideceğim diyorsa buna karışmayız. Ama 9. sınıfta fen lisesine gidip kayıt yaptırıyor, dolayısıyla başka bir çocuğun oraya yerleşmesini engelliyor, 12. sınıfa geçince de ben açık liseye gidiyorum diyor. Oraya artık nakille de öğrenci alamıyoruz. Sonra hayalet sınıflar çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz. Bunu duyduğumuz an hemen cezayı verdik geçen sene. Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık. Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz''