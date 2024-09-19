Tunahan ve ailesinin feryatları karşılıksız kalmadı

Ankara Keçiören'de okula gitmek için evden çıkan ve boş arazide başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz ağır yaralandı. Vücudunda parçalanmadık yer kalmayan Tunahan, 3 ay süren yoğun bakım tedavisi ve bir dizi ameliyatın ardından taburcu oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi bünyesindeki sorumlular için soruşturma izinleri yetkililer tarafından verildi ancak şüpheliler soruşturma izninin kaldırılması için dava açtı. Ancak İdare Mahkemesi itirazın reddedildiğini açıkladı. Küçük çocuğun başıboş köpeklerin saldırısına uğradığı olayla ilgili "Sorumlular hakkında soruşturma gerektirecek nitelikte olması itirazı kesin olarak reddetmiştir" denilen kararda, "Keçiören Kaymakamlığı'nın soruşturma izni verilmesine ilişkin kararına yapılan itiraz incelenerek gereği düşünüldü. Ön inceleme raporu ve belgelerin isnat edilen eylemlerden dolayı cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara yapılan itirazın reddine, dosyanın karar ekli olarak gereği için 4483 sayılı yasanın 11. maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na kararın bir örneğinin ilgililere tebliğ edilmek üzere merciine gönderilmesine 5 Eylül'de oy birliği ile kesin olarak karar verildi" ifadelerine yer verildi. Tunahan'ın başıboş köpekler tarafından parçalanmasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü M.Ş. ve Keçiören Çevre Koruma Şube Müdür Vekili A.Ü. hakkına soruşturma izni verildiği ve ifadeler için emniyete talimat yazıldığı öğrenildi.