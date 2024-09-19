Valiler kararnamesi ile 16 kente yeni vali

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu. ANKARA