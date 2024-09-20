FETÖ’cünün sevgilisine 3 yıl hapis talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çeşme'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış'a kendi adına kiraladığı evi ve aldığı motosikleti tahsis eden 17 yıllık sevgilisi Aslı Eda Şemenoğlu hakkında terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 7 Ekim'de ilk kez hâkim karşısına çıkacak olan Şemenoğlu, ifadesinde Kamış ile 2007'de tanıştığını belirterek, "2010'da ilk defa yüz yüze geldik. Aramızda duygusal ilişki oldu. Darbe teşebbüsü sonrası Mehmet Kamış birkaç gün benim yanımda kaldıktan sonra ayrıldı. Yaklaşık 1.5 yıl sonra geri döndü. Çocuğumuz olduğu için irtibatımız hep devam etti" dedi.