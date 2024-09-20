PKK’nın askeri istihbarat sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Hogir Pirosi kod adlı Halil Yiğit'i Irak Gara'da gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi. Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Halil Yiğit'i hedef listesine koyan MİT, adım takip edilerek etkisiz hale getirildi. Şırnak kırsalında 2007'de sözde Öz Savunma Birlikleri'nde örgütsel faaliyetlerine başlayan terörist, örgütleme çalışmalarında yer aldı. 2010'da Irak Metina'da örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu oldu. Askeri ideolojik eğitim alarak PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi içerisinde silahlı faaliyet yürüten terörist, 2014'te Şırnak Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına aktarmıştı.