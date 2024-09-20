Şampiyonluğu iptal edilmişti Instagram hesabı da kapatıldı

Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, Dünya Kung-Fu Şampiyonu olan Necmettin Erbakan Akyüz, hakkında madalya töreninde Filistin bayrağı açtığı için, soruşturma açtı. Akyüz'ün Filistin bayrağı açıp dabke dansı yapmasının değerlerine aykırı olduğunu öne süren federasyon, şampiyonluğunu iptal etti.

Madalya töreninde Filistin bayrağı açtığı videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Akyüz, kaldırması yönündeki tüm tehditlere rağmen kaldırmadı. Bunun üzerine İnstagram, Akyüz'ün hesabını tamamen kapattı.

RAHATSIZ OLANLAR KUDURSUN

Akyüz; "Bu videom sayesinde Avrupa Federasyonu tarafından bana soruşturma açıldı. Doğru okudunuz, yüzünden değil, sayesinde, hayatımda yaşadığım en büyük gururdu. Yetmedi şimdi bir başka yaşadığım gurura sebep oldu. İnstagram asıl hesabımı kapattı. Bu videom sayesinde tehdit edildim, kaldırmam söylendi ve ben de o gün videoyu asla kaldırmayacağıma dair söz verdim. Ben kaldırmadım lakin İnstagram komple hesabımı kapattığı için buraya da atıyorum. Rahatsız olanlar, aşağıya yazdığımı okuyup tekrar kudursun. Nehirden denize özgür Filistin" açıklaması yaptı