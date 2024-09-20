Tasmasız gezdirilen köpek bacağını ısırdı

İstanbul Maltepe ilçesindeki Küçükyalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde sahibi tarafından tasmasız olarak gezdirildiği belirtilen doberman cinsi köpek, bir kişiye saldırdı. Talihsiz kişiyi ayağından ısıran köpek, bir süre saldırmaya devam etti.

Bu sırada, çevredeki vatandaşlar bir yandan saldırgan köpeği kuyruğundan çekerken, diğer yandan ise kürek ile vurarak müdahale etti. Saldırıya uğrayan kişi acı içerisinde "Ayağım koptu" diye bağırarak yardım isterken, çevredekilerin müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Köpeğin gence saldırdığı anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, köpeğin genci ayağından ısırdığı anlar yer alırken, olay yerinde aynı cinsten ikinci bir köpeğin de gezdiği görülüyor.