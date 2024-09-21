Bugün ‘Dünya Barış Günü’ ama insanlık kan ağlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1981'de ilan edilen Dünya Barış Günü, bu yıl "barış kültürünü oluşturmak" temasıyla kutlanırken, şiddetlenen küresel çatışmalar ve eşitsizliklerin ortasında diyalog, anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye odaklanacak. BM Genel Kurulu'nun oybirliğiyle 2001'de "şiddetsizlik ve ateşkes dönemi" olarak belirlenen ve "Uluslararası Barış Günü" olarak da bilinen Dünya Barış Günü, her yıl 21 Eylül'de kutlanıyor. Barış Günü'nün bu yılki teması "barış kültürünü oluşturmak" olarak belirlendi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Barış Günü'ne ilişkin paylaştığı mesajında, "Her yıl 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler, dünyayı Dünya Barış Günü'nü kutlamaya davet ediyor. Çatışmalar, eşitsizlikler ve ayrımcılıkla dolu bir dünyada, diyalog, empati ve herkes için insan haklarını teşvik etmek için daha çok çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı. Guterres, Gazze, Sudan ve Ukrayna gibi bölgelerde ateş altında kalan siviller, yıkılan evler, travma geçiren ve yerlerinden edilen nüfusla birlikte savaşın yıkıcı etkilerinin altını çizdi. Dünya Barış Günü olmasına karşın dünyanın pek çok noktasında ise savaşlar devam ediyor. Uluslararası dünya ise Gazze'de işgalci İsrail ordusunun soykırımına uğramasına karşın sessizliğini korumaya devam ediyor.