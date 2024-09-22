DEM’li belediye 37 kişiyi gerekçesiz işten çıkardı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, bir günde 37 işçiyi hiçbir gerekçe sunmadan işten attı. Türkiye tarihinin en büyük işçi kıyımı ile karşı karşıya olduklarını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde çıkardıkları işçilerin işsizlik maaşından yararlanmaması için de İş Kanunu'nun 22. maddesini gerekçe gösteriyorlar.Bu nasıl bir kin ve nefrettir? Bu insanlara olan düşmanlığınız neden? Vicdansızlığın bu kadarı hiç görülmedi" sözleriyle tepki gösterdi. İşten çıkarılanlar arasında şehit yakınları, gaziler ve engellilerin de bulunduğu öğrenildi. DEM'li belediyeler, 6 ayda 450 işçiyi ekmeğinden ederken binlerce emekçiye de mobbing uyguluyor.