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Giriş Tarihi: 22.9.2024

DEM’li belediye 37 kişiyi gerekçesiz işten çıkardı

Diyarbakır’da DEM Partili belediyeler, işçi kıyımına devam ediyor. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 37 kişi daha işten atıldı. Çalışanlar ise çıkarıldıklarını telefona gelen SMS’le öğrendi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEM’li belediye 37 kişiyi gerekçesiz işten çıkardı
Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, bir günde 37 işçiyi hiçbir gerekçe sunmadan işten attı. Türkiye tarihinin en büyük işçi kıyımı ile karşı karşıya olduklarını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde çıkardıkları işçilerin işsizlik maaşından yararlanmaması için de İş Kanunu'nun 22. maddesini gerekçe gösteriyorlar.




Bu nasıl bir kin ve nefrettir? Bu insanlara olan düşmanlığınız neden? Vicdansızlığın bu kadarı hiç görülmedi" sözleriyle tepki gösterdi. İşten çıkarılanlar arasında şehit yakınları, gaziler ve engellilerin de bulunduğu öğrenildi. DEM'li belediyeler, 6 ayda 450 işçiyi ekmeğinden ederken binlerce emekçiye de mobbing uyguluyor.
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DEM’li belediye 37 kişiyi gerekçesiz işten çıkardı
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