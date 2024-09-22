Kriptolar itirafçı oldu, örgüt üyeleri deşifre edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) "Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçirdiği şifrelenmiş hard disk içinde bulunan FETÖ'nün 16 yıllık emniyet mahrem yapılanması bilgilerini 6 yılda kırmayı başardı. Son olarak "Garson"dan tespit edilen ve gözaltına alınan şüphelilerin itiraflarıyla "Emniyet Mahrem İmamı" 19 şüpheli daha deşifre oldu. Operasyonda 41 şüpheliden 34'ü gözaltına alındı. 15'i etkin pişmanlıktan faydalanırken, "Emniyet Mahrem İmamı" oldukları tespit edilen 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.