MİT ve emniyetten PKK/KCK’ya ortak operasyon: Avustralya sorumlusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak gerçekleştirdiği operasyonda, PKK/ KCK'nın sözde "Avustralya yapılanması eşbaşkanı" olarak faaliyet yürüten Çiğdem Aslan (52) İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Aslan'ın, PKK/KCK adına "Viktorya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-KURD)" tarafından düzenlenerek örgüt propagandası yapılan eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı belirlendi.Diğer taraftan Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 4, Gara'da 8, Kandil'de ise 5 terörist olmak üzere toplam 17 PKK'lı etkisiz hale getirildi.