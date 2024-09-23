32 ilde ’Narkoçelik-40’ operasyonu... 125 zehir taciri yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul, Manisa, İzmir, Rize, Edirne, Gaziantep, Siirt, Mardin, Iğdır, Samsun, Hatay, Kahramanmaraş, Ardahan, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Adıyaman, Bolu, Elazığ, Aksaray, Bingöl, Afyonkarahisar, Zonguldak, Malatya, Hakkari, Ağrı ve Aydın'da jandarma tarafından 'Narkoçelik-40' operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 adet kök kenevir ve kök skunk, 188 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 125 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalanırken, bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.