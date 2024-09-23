Adana’da petrol heyecanı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı 600 nüfuslu Eskimantaş Köyü'nde, petrol aramak için sondaj çalışmalarına başlandı. Özel bir şirketin yürüttüğü, 9.5 milyon TL değeri olan proje kapsamında 'Eskitamantaş-3 Petrol Arama Kuyusunda' 3 bin metrekarelik alanda sondaj çalışması planlanırken, bin 750 metre derinliğe kadar inilecek. Sondaj çalışması sonrası petrol rezerv miktarı ve kalite uygunluğu değerlendirilecek. Çalışmalar kapsamında, 2 sondaj kuyusu daha açılması planlanıyor. Çalışmalar, köy halkını da heyecanlandırdı.Daha önce de 2 kez sondaj çalışması yapılan köyde yaşayan vatandaşlar sevindirici haberi sabırsızla bekliyor. Yol üzerindeki evinin önündeki tezgahta sebze- meyve satan Kerem Kandemir (55), büyük heyecan yaşadığını dile getirerek, "Köyümüzde daha önce 2 kez petrol arama çalışması yapıldı. Şimdi 3'üncü kez yapılıyor. Eğer burada potansiyel görmeselerdi niye çalışma yapsınlar? Ben köyümüzde petrol çıkacağına inanıyorum. Petrol çıktığı anda da köyümüzün çehresi değişecek. Binlerce insan burada çalışacak" dedi.Köylerinde petrol çalışmalarının yapılmasını "Velinimet" olarak değerlendiren Hakan Bolat (46) ise, "Şu an büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bir an önce sondaj çalışmasını tamamlanmasını ve müjdeli haberin verilmesini bekliyoruz. Köyümüz gelişir ve insanlar iş sahibi olur. Ben petrolün çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullanırken, 87 yaşındaki Erdoğan Bolat ise, "Eskiden buraya Amerikalılar gelmiş ve petrol olduğunu söylemişti. Bir süre burada çalışmalar yaptıktan sonra ayrıldılar. Petrol çıkarsa hem devletim hem biz kazanacağız" diye konuştu. Sondaj çalışmalarının başında bulunan Era Enerji sahibi Tevfik Efeçınar ise "İlk bulgularımızdan ümitliyiz. Bölgede bunun dışında 4 ve 5'inci kuyularımız da açacağız" dedi.