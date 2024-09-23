İzmir Körfezi’nde önce balık ölümleri şimdi de koku!

Geçtiğimiz haftalarda İzmir körfezinde deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak oksijen seviyesinin düşmesi sonucu meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından bu sefer de koku probleminde artış meydana geldi. Haftanın ilk günü körfezden yayılan pis koku başta Bayraklı, Karşıyaka ve Alsancak olmak üzere kentin birçok kesiminde etkili oldu. Sabah işe gitmek için yola koyulan İzmirlileri karşılaştıkları manzara karşısında zor anlar yaşadı.

UYARILAR ETKİLİ OLMADI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yaşanan toplu balık ölümleri sonrası bilim insanlarının ve yetkili kurumların iç körfezde balık tutulmamasına yönelik yaptığı uyarılar karşılıksız kaldı. Kentin merkezinde, Alsancak 1. Kordon'da yasağa aldırış etmeyen bazı vatandaşların balık tutmaya devam ettikleri görüldü.

İL HIFZI SIHHA KURULU KARARI İLE YASAKLANMIŞTI

İzmir'de iç körfezde Bostanlı'dan Üçkuyular'a kadar olan kesimde deniz suyundaki kirlilik nedeniyle İl Hıfzı Sıhha Kurulu, 1982 yılında aldığı kararla başta balık olmak üzere her türlü deniz canlısının avlanmasını yasaklamıştı. Geçtiğimiz haftalarda kentte meydana gelen toplu balık ölümleri sonrası bilim insanları yasağa dikkat çekmiş, tutulan balıkların yenmesi halinde insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği konusunda İzmirlilere uyarılarda bulunmuştu.

BALIK TUTMANIN CEZASI 2 BİN 620 LİRA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de iç körfezde balık tutan vatandaşları uyarmıştı. Müdürlük uyarılara rağmen balık tutanlara 2 bin 620 lira para cezası uygulanacağını açıklamıştı. İl müdürlüğü ayrıca tutulan balıkların satıldığının tespit edilmesi halinde para cezasının 26 bin 242 liraya kadar çıkabileceği konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.