Babaya 18 eski eşe 36 yıl hapis cezası

yaşındaki H.K.G'nin evlendirilmesi davasında geçtiğimiz yıl 23 Ekim'de karar açıklanmış ve sanık Kadir İstekli'ye 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel'e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın ardından istinafa taşınan dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi; İstekli'nin 2004-2013 yılları arası için 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 2020 yılı için ise 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirmişti. Mağdur H.K.G'nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini belirterek kararın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vermişti. Önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuklu eski eş Kadir İstekli'nin 52 yıl 6 aya kadar, tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise 47 yıl 3 aya kadar hapsini talep etti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın dün gerçekleşen duruşmasında firari anne Fatma Gümüşel hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmedilirken, tutuklu Kadir İstekli'nin 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 21 yıl, 'Nitelikli Cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'in ise 'zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.