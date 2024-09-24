FETÖ’ye 7 ilde mahrem operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli Balıkesir, Bursa, Bitlis, Ankara, Adıyaman ve Hakkari'de yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında hemşire, kamuda görev yapan öğretmen, sözleşmeli öğretmenlerin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.