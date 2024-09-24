Hakan Telli davasında 17 sanığa tahliye

Kağıthane'de 25 Ağustos 2023'te uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar edilen adrese düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği, polis memuru A.Y.Ç.'nin ise ağır yaralanmıştı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Polis Hakan Telli'nin şehit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, örgüt elebaşı sanıklar Ozan Anucur, Sinan Anucur, Serhat Anucur ve Yılmaz Burak'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme ve satma", "resmi belgede sahtecilik", 4 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme", suçlarından ayrı ayrı 107'şer yıl 4'er aydan 146'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer 47 sanığın ise çeşitli suçlardan ayrı ayrı 5'er yıldan 97'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DAVA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

İstanbul 16.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 27'si tutuklu 40 sanık ve 2 tutuklu suça sürüklenen çocuk katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Olay günü evdeyken kapıya 2 kişinin geldiğini, gidip baktığında ise kendilerini yönetici olarak tanıttıklarını söyleyen tutuklu sanık Akın Arsakay, "Yönetici olduklarını, aşağıda iki tane motor olduğunu, motorlara bakmazsak polisi arayacaklarını söylediler. O sırada kapıda biri saklanıyordu. Diğer kişi parmağıyla gözetleme deliğini kapatıyordu. Polisi arıyorum dedikleri sırada dayım Ozan Anucur kapıyı araladı. Bakmak isterken dayımın üzerine atladılar. Kuzenim Diyar Anucur büyük silah keleş dediğimiz evde bulunan silah ile ateş etmeye başladı. Birisinin yaralandığını gördüm. Yaralanan polis memuru da dayımı yaraladı. Diyar Anucur'un ısrarı üzerine silahı elime aldım. Otoparka indik. Aşağı indik. Orada oyalandık. Diyar Anucur kapıyı açmaya çalıştı. Diyar Anucur kendisi kapıyı açtı. Hepimizden önce çıktı. Bizden önce çıktığı için vuruldu" şeklinde savunma yaptı.

"POLİS OLDUKLARINI KESİNLİKLE DÜŞÜNMEDİK"

Tutuklu sanık Ozan Anucur ise savunmasında, "Diyar yemek söylemek istedi. Zil çaldıktan sonra Diyar ve Akın kapıya doğru yöneldi. Otomatiğe basarken kimse ses vermedi, onlar da yemek zannetti otomatiğe bastı. Akın ile Diyar endişeliydi, birisinin kapının arkasında saklandığını, birisinin gözetleme deliğini kapattığını söyledi. Kim olduklarını sordum, bina yöneticisi dediler. Aşağıda motor olduğunu, çalıntı olup olmadığını sordular. Beklemesini söyledim, ısrarla kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı az bir şey araladım, buyurun der demez silahın kabzası ile kafama vurmaya başladı. 3 ay önce abim rahmetli olduğu için sağda solda bizi öldüreceklerini söyleyenler olmuştu. Abimin düşmanlarının elinden ölmektense kendimi atacaktım. O sırada koridordan büyük silah sesleri gelmeye başladı. Polis olduklarını kesinlikle düşünmedik. Koridorda yaralandıkları zaman polis lafını duydum. Diyar'ın elinde tüfek vardı. Otoparka inip kapıyı açmaya çalıştık. Diyar önce çıktı, Diyar vuruldu. Vurulduktan sonra biz de geri çıktık. Polis olduklarına inandık. Binanın ana merdivenlerinden çıkıp teslim olduk" dedi.

POLİSLER O ANLARI ANLATTI

Müşteki polis memuru A.Y.Ç. ve şehit polis memuru Hakan Telli ile incelemeye başladıklarını söyleyerek, " Diğer polis A.Y.Ç. 'hemen takviye ekip çağıracağım' dedi. Görüşmesini yaptı, daha sonra 2 personel çıkmayalım, 3 olalım dedik. Konuyu savcıya aktararak yukarı çıktık. Kapıyı çaldık, polis olduğumuzu söyleyip 'açın' dedik. Polis olduğumuzu biliyorlardı. Açtı açmadı diye beklerken Ozan Anucur, sol eliyle kapının koluna, sağ eliyle silahı doğrultarak kapıyı açtı. En başta üçümüzü Ozan vuracaktı, vuramadı. Sonrasında boğuşma oldu. Sağ taraftan bir el ateş oldu, ilk atış Hakan Telli'nin göğsüne geldi. 3-5 saniye sonra vurulduğunu fark etti. Kan fışkırmaya başlamıştı. İçeri girdiğim kafamı çevirdiğim anda diğer koltuğun altına koydu silahı ve Diyar silahı kurup bana sıktı ancak beni vuramadı. Bana karşı 2-3 kez atış yaptı. Ben karşılık veremedim" şeklinde konuştu.

"GÜCÜM KALMADI"

İfadesine devam eden müşteki polis memuru B.Ö., Telli ile üçüncü kata kadar indiklerini burada şehit polisin "Gücüm kalmadı" dediğini belirterek "Yardım çağırıp geliyorum' dedim. Yukarıda hala silah sesleri geliyordu. Geri dönüp Hakan abiye gidecekken binanın girişinde 3 kişi gördüm. Diyar'ın vurulduğunu gördükten sonra baş edemeyeceklerini düşünüp teslim oldular" dedi.

17 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 17 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. 1 suça sürüklenen çocuk ile 12 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanıklar Sinan Anucur, Ersin Aydar ve Yılmaz Burak'ın ise haklarında çıkartılan yakalama kararlarının devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.