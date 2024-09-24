Terörden arındırılan saklı cennet: Sat Buzul Gölleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri doğa güzelliği ile ziyaretçileri büyülüyor. 2015'te düzenlenen operasyonlarla terörden temizlenen bölge, doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. Geçmişte terör örgütü PKK'nın eğitim merkezi gibi kullandığı bölgede,Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, bir tabloyu andıran manzarası ve eşsiz doğasıyla ilgi çekiyor. 3 bin 400 rakım yükseklikte bulunan buzul gölleri festivallere de ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 6'ncısı düzenlenen Cilo Festivaliİnde, rafting, kano, doğa yürüyüşü, konserler ve flyboard gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. 25 bin kişinin katıldığı festival yerli ve yabancı turistlerin odağı oldu.Yüksekova merkezden yaklaşık 1 buçuk saat süren yolcuğun ardından ulaşılan Sat Buzul Gölleri'ne yurt dışından çok sayıda turist geliyor. Hakkari Yüksekova'da taksicilik yapan Hamza Sevgi, "2015'den önce kimse bu bölgeye gelmiyordu. Şu an burası çok güzel, insanlar buraya geliyor. Yurt dışından dahi gelenler oluyor. Hatta Çin'den gelenler oldu. Burası çok güzel. Herkese burayı tavsiye ediyorum. Terörden sonra bölge hareketlendi. Bende burada taksiciyim. İşlerimiz yoğunlaştı turizm sayesinde" dedi.