Yol kenarına çöp döken belediyeye bakanlıktan ceza

Trabzon Ortahisar Belediyesi'nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yapılan denetimde, CHP'li Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi.Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ilgili Çevre Kanunu kapsamında 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi konusunda belediyenin uyarıldığı belirtilerek, "Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir" denildi.