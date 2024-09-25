Akran şiddetine karşı çok ayaklı mekanizma

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitimöğretim döneminde, okullarda akran ve siber zorbalığın önlenmesine yönelik tedbir alıyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, yeni dönemde uygulanan adımlar hakkında bilgi verdi. Otrar, "Okul ortamında şiddetin nedeni olabilecek bütün faktörlerin önceden belirlenmesine, bertaraf edilmesine odaklanıyoruz. Çocuğun şiddet, zorbalık eyleminin, kökenlerinin ne olduğunu, nereden kaynaklandığını fark etmesi bunu yönetmesini kolaylaştırır. Çocukların öfke kontrol becerileri kazanmasına yönelik rehberlik çalışmaları yürüteceğiz" dedi.