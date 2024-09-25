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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Akran şiddetine karşı çok ayaklı mekanizma

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitimöğretim döneminde, okullarda akran ve siber zorbalığın önlenmesine yönelik tedbir alıyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, yeni dönemde uygulanan adımlar hakkında bilgi verdi. Otrar, "Okul ortamında şiddetin nedeni olabilecek bütün faktörlerin önceden belirlenmesine, bertaraf edilmesine odaklanıyoruz. Çocuğun şiddet, zorbalık eyleminin, kökenlerinin ne olduğunu, nereden kaynaklandığını fark etmesi bunu yönetmesini kolaylaştırır. Çocukların öfke kontrol becerileri kazanmasına yönelik rehberlik çalışmaları yürüteceğiz" dedi.
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Akran şiddetine karşı çok ayaklı mekanizma
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