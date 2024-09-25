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Giriş Tarihi: 25.9.2024 08:35

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı! 1029 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda, 27 ilde “Kalkan-27” operasyonları düzenlendi. Son dört gündür devam eden operasyonlarda, 84 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.029 düzensiz göçmen yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı! 1029 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız devam edecek" dedi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanan 84 organizatörden 25'i tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer organizatörler hakkındaki adli işlemler devam ediyor. Yakalanan 1.029 düzensiz göçmen ise ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

OPERASYONUN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İLLER

Operasyonlar, İzmir, Edirne, Kocaeli, Muğla, Van, Antalya, İstanbul, Kırklareli, Konya, Adana, Amasya, Aydın, Bilecik, Bitlis, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Kayseri, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Bayburt, Karaman ve Osmaniye'de gerçekleştirildi.

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Göçmen kaçakçılığı organizatörleri yakalandı! 1029 düzensiz göçmen yakalandı
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