‘İzmir Körfezi’nde ciddi yatırımlar yapmak lazım’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Kirlilikle boğuşan İzmir Körfezi için harekete geçtiklerini belirten Yılmaz, "Biliyorsunuz yıllardır İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununa yerelde bir çözüm üretilememiş durumda. Biz, hükümet olarak bu sorunu asla göz ardı etmiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum geçtiğimiz günlerde buraya gelerek bizzat yerinde çözüm irademizi gösterdi. İzmir Körfezi'nin kirliliğini mercek altına almak amacıyla, alanında uzman isimlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen bu kurul ile sorunun kesin çözümüne ulaşmak için gayret sarfediliyor" dedi. Yıllardır yetersiz yatırım ile sorunları derinleştiren yerel yönetimi sorumluluk almaya ve istişareye davet ettiklerini belirten Yılmaz, "Ne yazık ki, yerelde bu konuda sorumluluk almaktan kaçınanlar var ancak biz, hükümet olarak, vatandaşlarımızın sağlığını ve çevreyi koruma konusunda asla geri adım atmıyoruz. Yıllardır süren bu yatırımsızlığa son verip, ciddi yatırımlar yapmak lazım" dedi.