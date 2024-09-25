Kirlilik sürüyor balıklar ölüyor

İzmir Körfezinde geçtiğimiz haftalarda deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak oksijen miktarının sıfır seviyesine kadar düşmesi sonucu yaşanan toplu balık ölümlerine yenileri eklendi. İzmir'in Konak ilçesine bağlı Pasaport semtinde deniz yüzeyine balık ölülerinin vurduğu görüldü. Deniz suyundaki kirlilikle birlikte pis kokuya neden olan balık ölüleri belediye ekipleri tarafından toplandı.20 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken dün de Konak ilçesindeki Pasaport İskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü. Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü. Denizdeki balık ölümlerine tepki gösteren vatandaşlar belediyenin soruna bir an önce el atmasını balık ölümlerinin önlenmesini istedi.İzmir Körfezinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen toplu balık ölümlerinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olaya el atmış Bakan Murat Kurum'un talimatı ile bilim kurulu oluşturulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Bakan Kurum'un da katılımı ile toplanan kurul, İzmir Körfezindeki kirliliğin önüne geçmek için alınacak tedbirleri içeren acil eylem planı hazırlamaya başlamıştı. Bakan Kurum acil eylem planının eylül ayı sonuna kadar tamamlanmış olacağını açıklamıştı.31 MART yerel seçimleri öncesinde dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay arasındaki kavga yeniden alevlendi. İzmir Körfezinde geçtiğimiz haftalarda yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından Tugay ve Soyer yaptıkları açıklamalarla birbirini suçladı. Soyer, Tugay için "Sanki bizim körfezle ilgili hiçbir çalışmamız yokmuş gibi konuşuyor" derken Tugay ise Soyer için, "Sanki CHP'nin dışından bir insanmış gibi" ifadelerini kullandı. Edinilen bilgiye göre ikili arasındaki söz düellosu CHP Genel Merkezinde de rahatsızlık meydana getirdi.