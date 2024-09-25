Şikâyete rağmen rapor istenmemiş

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yeni davanın iddianamesinde çarpıcı detaylar yer aldı.55 sayfalık iddianamede; Belediye Başkan Yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu ve Yasemin Saral'ın da aralarında olduğu 13 sanık hakkında "Görevi kötüye kullanma" ve "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisleri talep edilmişti.İddianamede; mekânın 1500 metrekare olmasına rağmen ruhsatta 900, itfaiye raporunda 750 metrekare göründüğüne işaret edilerek bu büyüklükte bir alan için gereken önlemlerin dönemin yönetmeliğine uymadığı vurgulandı.14 Kasım 2018'de ise 1525 metrekare için işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı düzenlendiği belirtildi. Ruhsatlar verildikten sonra belediyenin denetlediğine dair yazı bulunmadığı, yangın çıkışıyla ilgili vatandaş şikâyeti bulunmasına rağmen belediyenin itfaiye raporu talep etmediği kaydedildi.