Yol kenarına çöp döküyor

Trabzon'un merkez ilçesi olan CHP'li Ortahisar Belediyesi, bölgede meydana gelen selin ardından çöpleri, Çukurçayır Mahallesi'nde yol kenarına dökmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yaklaşık 150 ton evsel çöpün döküldüğünü belirleyince, belediyeye 'halk sağlığını tehdit eden çevre kirliliğine' yol açtığı gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise katı atık tesisine çöp götüren 14 çöp kamyonu rehin alındığı için bu alana çöp döktüklerini öne sürdü. Ortahisar Belediyesi, bu cezaya rağmen bölgeye dün de çöp dökmeye devam etti. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi ise Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRAB-Rİ- KAB) ile ilçe belediyeleri arasındaki protokol gereği, afet sürecinde çöp kamyonlarının topladıkları çöpü doğrudan bertaraf tesisine getirmeleri istendi. 17 ilçe bu şekilde uygulama yaparken Ortahisar Belediyesi çöpü sadece bu afet süreci ile sınırlı olmak üzere aktarma merkezi çevresine ve dereleri boyunca dökmeyi tercih ediyor" dedi.