CHP, çöp belediyeciliğini Rize’ye de getirdi

Rize Pazar'a bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki dere kenarı bizzat CHP'li belediyenin araçları tarafından kirletiliyor. Normalde çöp dökme alanı olmayan mahallenin yakınındaki Hunarsu Deresi, belediye araçları tarafından çöplüğe dönüştürüldü. Gün boyu hafriyat ve çöp getirilen bölgede iş makineleri de çöpleri etrafa yayıyor. Çöplüğe çevrilen mahalle nedeniyle bölge sakinleri tepkili.Soğuksu Mahallesi sakinleri, Pazar Belediyesi'nin havalimanı yakınlarında çöp döküp ertesi gün bir kısmını toprakla kapattığını belirterek, "Çöp kokusu mahalleye yayılıyor. Çöp kokusundan pencerelerimizi açamıyoruz. Belediyeye defalarca uyarıda bulunduk, ancak dökmeye devam ettiler.Bölgede çöp arıtma tesisi olmasına ve Rize Belediyesi ile birçok belediye çöpleri buraya göndermesine rağmen Pazar Belediyesi dere yataklarına çöp dökmeye devam ediyor" dediler. Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır tepkiler üzerine bölgeye giderek, "Trabzon'da sel olması üzerine çöpleri depolama tesisine taşıyamadık. 15 gün süre verin, hepsini temizleyeceğiz" sözleriyle komik bir açıklama yaptı.