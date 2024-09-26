CHP’li meclis üyesinden müşterilere dayak

Olay geçtiğimiz hafta Tekirdağ Kapaklı'da yaşandı. U.A. ve S.P. adlı iki arkadaş eğlenmek için, İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda faaliyet gösteren CHP Kapaklı Belediye Meclis üyesi Cengiz Gezer'e ait alkollü mekana gitti. 2 arkadaşa 2 bin 500 TL hesap geldi. Hesabı ödemek isteyen ikili kredi kartlarından pos makinesiyle 12 bin 500 TL çekilmek istendiğini görünce itiraz etti.Bunun üzerine içeride başlayan tartışma kavgaya dönüştü. U.A. ve S.P., Cengiz Gezer ve mekanın korumaları tarafından darbedildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, olayda biri kiralama firmasına ait olmak üzere park halindeki iki araçta maddi hasar oluştu. Kiralama firmasının sahibinin aracına verilen hasarın karşılanmadığı ve tehdit edildiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturmanını sürdüğü öğrenildi.