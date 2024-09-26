‘Kamulaştırma’ diye kardeşlerin evine çöktüler

İstanbul Fatih'teki Zeyrek Mahallesi'nde üç kuşaktır Molla Zeyrek Camii yanındaki ecdat yadigârı ve sivil mimarlık örneği evde ikamet eden Günnur Demir ve kardeşleri, İBB'nin zoraki verdiği 1 milyon TL'lik komik kamulaştırma bedeliyle doğup büyüdükleri evden atılıyor. Baba evini kaptırmamak için eylemler yapan Günnur Demir, İmamoğlu'nun kamulaştırma adı altında elini evlerinin üzerinden çekmesini istedi. Biri engelli üç kız kardeşin ikamet ettiği tarihi ahşap evi yıkarak sosyal tesis yapma kararı alan CHP'li İBB yönetimi, tahliye kararını tebliğ ederken, mağdur kardeşlere evi boşaltmaları için 15 gün süre verdi. UNESCO dünya mirası tescilli Zeyrek evlerine dâhil olan evlerini boşaltacak olmanın üzüntüsünü yaşayan Demir kardeşler, İmamoğlu'nun rantsal kamulaştırmasına tepki göstererek, evin duvarlarına "Evimizi Satmadık Gasp Ediliyoruz", "Ekrem Başkan Evimizi Geri Ver" ve " İBB Allah'tan Kork Yuvamıza Dokunma" yazılı afişler astı. Mücadelelerinde kararlı olduklarını belirten Günnur Demir, dün İBB önünde basın açıklaması yaptı.