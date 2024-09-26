Stajyer sürücü dehşeti 3 ölü 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, hastanedeki yakınlarını ziyarete gidenlerin içinde bulunduğu otomobil, yokuşu inerken bariyeri aşıp 5 metre yüksekliğindeki köprüden düştü. Kazada, araçtaki 5 kadından 3'ü öldü, 2'si ise yaralandı. Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, İkiçeşmelik Caddesi'ndeki Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.Hastaneye ziyarete gidenlerin içerisinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Sibel Bulut (42), 648 Sokak'ta yokuştan inerken direksiyonun kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyeri aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın battı çıktısına düştü. Kazada ters dönen otomobilde arka koltukta oturan Sadiye Bulut (72), Samire Kaya (48) ve Gülistan Fidan'ın (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan sürücü Sibel Bulut ile Fatma Öner (35) ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralı sürücü Sibel Bulut'un bir yıllık ehliyetinin bulunduğu ve stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı. Kaza yerinde yapılan incelemede fren izine rastlanmazken Bulut'un ilk ifadesinde frene bastığını ancak tutmadığını söylediği öğrenildi. Ev hanımı olan kadınların ameliyat olan bir yakınlarını ziyaret etmek için gittikleri ve hastaneden döndükleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.