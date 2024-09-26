Suç makinelerine özel takip şart

İstanbul Ümraniye'de, uyuşturucu, cinsel taciz, gasp, hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan 26 kaydı bulunan Yunus Emre Geçti'nin (19), polis Şeyda Yılmaz'ı şehit etmesinin ardından gözler suç makinelerine çevrildi. 9 Ekim 2023'te, 32 suç kaydı olan Muhammed Berke Çorak (20), polis Cihat Ermiş'i şehit etmişti. 2 Şubat'ta ise 10 suç kaydı olan Delil Aysal (19) İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi katletmişti. Uzmanlar, bu tür kişilerin suç işlemelerinin önüne nasıl geçilebileceğini anlattı.Kişinin iyi bir aile terbiyesi almaması, rahat bırakılması, anne ve baba sevgisinden yoksun kalma durumu psikolojik durum bozukluğuna kısaca psikopatlığa neden olur. Hele ki işlediği suçlar nedeniyle ceza almamışsa bu durum daha vahim sonuçlara yol açar. Suçu sıradan bir şeymiş gibi yaparlar. Özellikle cinsel taciz suçu olan kişilerin dışarıda serbest gezmemesi gerekir.26 suç kaydı olan biri, kanunun tanımıyla, suçu meslek haline getirmiş olan birisidir. Yakın akrabaları bile olaydan hemen sonra silahlarla çekilmiş fotoğraflarıyla pozlar vermektedir. Bu kişiler gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gerekse de kolluk güçlerince kurulacak özel birimlerle aralıksız takip edilmeli. Bu hususta özel birimler kurulmalıdır.POLİS memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti ifadesinde, "Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Karakolun duvarından atladım. Dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Kasten suç işlemedim" dedi.İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin akrabası olduğu öğrenilen ve sosyal medyada silahlı payaşımlarla tehditler savuran K.G. tutuklandı. Polis, sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yapıp tehditler savuran K.G.'yi Sultanbeyli Akşemsettin mahallesinde bulunan evinde yakalanarak gözaltına almıştı. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve 'Pitonlar82' adlı çeteye üye olduğu belirtilen K.G., tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Halk arasında korku ve panik yaratma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.