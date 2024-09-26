Uçak kazaları ile ilgili çarpıcı tespit Kaptan Pilot Ahmet İzgi: Az yaksın diye fiberglas uçak tercih ediliyor, o da pilotları öldürüyor

Bursa'da son 4 yılda meydana gelen 6 uçak kazasında 5 pilot ve 1 güzellik uzmanı hayatını kaybetti. Kazalarda 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Bursa'da art arda meydana gelen kazalar ise akıllarda soru işareti bıraktı. Meydana gelen kazalarda kullanılan uçak tipinin neredeyse aynı olduğu görülüyor. Dünya'da eğitim uçuşlarında kullanılan model genel olarak Amerika menşeli Cessna markasına ait uçaklar. Bursa'da kullanılan model ise Fiberglas'tan oluşan daha az yakıt ve maliyeti olan modeller. Uçuş okullarında kullanılan uçak modelinin önemini ise kaptan pilot Ahmet İzgi SABAH'a değerlendirdi.

Elektronik yüksek mühendisi kaptan pilot Ahmet İzgi, "Bu uçuş okullarının iyi denetlenip, kullanılan uçakların bakımının ve kontrolünün yapılması lazım. Dünya'da genelde bu tip eğitimler Cessna 152-172 türü uçaklarla yapılır. 4 kişilik bir eğitim uçağıdır. Üsten kanatlıdır ve alüminyumdur. Üstüne basarak söylüyorum üstten kanatlı, alüminyum. Bu uçağı ters bir şekilde düştüğünü farz edin. Pilotların üzerinde komple alüminyum bir kanat var. Ters çevrildiğinde kafaların ezilmesi mevzu bahis değil. Bu düşen uçağın neden tercih edildiğine baktığımızda çünkü fiberglas daha hafif, daha az yakıt tüketimi var. Daha ucuz ama ters döndüğü zaman pilotların kafası direk piste veya kayaya çarpıyor. İçinde güvenlik barları olması gerekiyor. Düşen uçakta bir tane güvenlik barı var. Bu güvenlik barları kaza anında pilot içerde ezilmesin diye konuluyor. Uçuş okullarında kaza anında pilotları ve eğitmenleri koruyacak uçaklar seçilmesi gerekiyor" dedi.

Kazayla ilgili ise farklı iddialarda ortaya atıldı. İniş öncesinde büyük gövde bir uçak inip kalkmış olabileceği ve bunun vortex oluşturduğu ifade edildi. Kazayla ilgili bir diğer iddiada Windshear (rüzgar makası), rüzgar hızındaki ani değişiklik sebebiyle yönün değişmesi olarak değerlendirildi. Ancak havanın puslu ve yumuşak olması sebebiyle bu ihtimal uzmanlara göre çok zayıf. Görüntülere göre yapılan değerlendirmede ise uçakta halat kopması yaşandığı iddia edildi.