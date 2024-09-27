5 yıldızlı otelden öğrenci yurduna

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüksek kiralar nedeniyle barınma sorunu yaşayan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki üniversite öğrencileri için 5 yıldızlı bir oteli kamulaştırarak Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna dönüştürdü. 155 oda, yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri ve fitnesi salonu bulunan 5 yıldızlı yurtta kalacak öğrenciler, odalarına yerleşmeye başladı. Toplam kapasitesi 528 kişi olan yurda, şu ana kadar 275'i kız, 160'ı da erkek toplam 335 öğrenci yerleştirildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na yaklaşık 1 kilometre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ise 9 kilometre mesafede bulunan yurdun hemen çıkışında da otobüs ve minibüs durakları yer alıyor.Yurda yerleşen öğrencilerden Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi Nur Sarıtaş, "Marmaris gibi kiraların yüksek olduğu yerde barınma sorunu herkes için büyük problemdi. Apart ve pansiyonlar çok pahalı. Bu nedenle bu otelin yurda dönüştürülmesi bizim için çok iyi oldu. Odalarımız da çok konforlu ve yeterli. Hepimiz çok memnunuz" ifadelerini kullandı.Yine Turist Rehberliği Bölümü öğrencisi olan Emirhan İbiş ise, "Yurdumuz güzel, odalarımız çok güzel. Havuz olması ayrı bir güzel, restoranımız çok iyi. Okulumuza da yakın. Marmaris'te yurt sorunumuz vardı. Devletimiz sağ olsun, bizim için oteli yurt yaptı. Bu, Türkiye'de bir ilk. Biz de çok mutluyuz" dedi.Turizm Otel İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Altan Yaşar da "Öğrenci olarak Marmaris'te kalmak büyük sorundu. Devletimiz, bu oteli 20 gün gibi bir sürede yurda çevirdi. Yurdun konforu, yemekler, çevre gayet iyi. Hiçbir sıkıntımız yok. Odaların güvenliği, eşyaların yeniliği arkadaş ortamımız da çok güzel. Yurt, her şeyiyle çok konforlu. Çok mutluyuz" diye konuştu.