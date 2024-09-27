Devletimiz bir mucizeyi gerçekleştirdi

Yıllarca yaşadığı Hollanda'dan döndüğü Kahramanmaraş'ta asrın felaketine yakalanan ve evini kaybeden Mehmet Cerit (56), eşi ve çocuğuyla birlikte TOKİ tarafından yapılan yeni yuvalarında mutlu bir yaşam sürüyor. 30 yıldan fazla Hollanda'da çalıştıktan sonra emekli olup geldiği memleketi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremine yakalanan ve evi hasar gören Cerit, depremden sonra doğan kızı Deniz Aden ve eşiyle birlikte Karacasu mevkiinde TOKİ'nin yaptığı deprem konutlarına yerleşti.Evinin kapılarını SABAH'a açan Cerit, "Evin anahtarlarını, bir yıl gibi kısa bir sürede teslim aldık. Bu kadar çabuk yapılacağını düşünmemiştim. Yapılacaksa bile 2-3 yıl sürer, gerisi Allah kerim demiştim. Ama devletimiz gücünü bir kez daha gösterdi.Yıllarca Hollanda'da yaşadım. Avrupa'yı iyi bilirim. Bu deprem Avrupa'da olsaydı hiçbir ülke bu kadar kısa sürede ayağa kalkamazdı. Çünkü 11 ilde yaşadığımız felaketten, Hollanda nüfusu kadar insan etkilendi. Devletimizin bu kadar kısa sürede bu işlere başlayıp, buralara kadar gelmesi bana göre mucize" dedi.