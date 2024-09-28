O müteahhide rekor ceza

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu. Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını öne sürerek şunları söyledi:Ben kanunlara uygun bir apartman inşa ettim. İnşaatta hiçbir eksik malzeme kullanmadım. 1975 Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak inşaat yaptım. Proje eksiksiz ve kusursuzdur. Binanın iskânını aldım. 1998 yılındaki Ceyhan depreminde binada hasar oluşmadı. Bina kendisini bu bakımdan ispatlamıştır. Benim sorumluluğum kalmamıştır. Binada büyük tadilatlar yapılmıştır. Taşıyıcılara ve kolonlara fiziki müdahaleler vardır. Depremin ivme kuvveti binayı yıkmıştır.Ben olaydan sonra polise kendim teslim oldum. Benim ciddi sağlık sorunlarım var. Kanser hastasıyım. Anjiyo oldum, 73 yaşındayım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.Davaya katılan müştekiler ise sanıktan şikâyetçi olduklarını belirterek, Alpargün'ün cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına çarptırdığı Hasan Alpargün'ün mevcut halinin devamına karar verdi.Duruşma sonrası mağdur aileler, kararı gözyaşlarıyla karşıladı. Şikâyetçi avukatı, aynı zamanda enkazda yakınlarını kaybeden Beşir Ekinci, 20 aydır adalet arayışını sürdürdüklerini ve bu yargılamanın emsal bir karar olduğunu kaydetti. Avukat Ekinci, "Bugün nihayet güzel bir sonuç aldık. Karar emsal niteliğinde oldu" dedi.Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.