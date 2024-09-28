Önce kirletti şimdi katletti

Rize'nin Pazar ilçesinde CHP'li belediye, çöp kamyonları ile Soğuksu Mahallesi'nde bulunan yol kenarındaki derenin kenarına çöp dökerek üzerini toprakla kapatıp çevre katliamına imza attı. İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü harekete geçti. Bakanlık tarafından Pazar Belediyesi'ne "çevre kanununa istinaden 1 milyon 299 bin TL ceza kesildi. Pazar Belediyesi kesilen cezaya rağmen bu sefer çöp kamyonlarını gece yarısı aynı yere göndererek ilçeden topladıkları çöpleri dökmeye devam ediyor.Belediyenin şimdi de çöp döktüğü derenin yanındaki ağaçları keserek çöp alanını büyütmeye başladığı öğrenildi. İlçe sakinlerinden Gökhan Demir yaşananlara tepki göstererek, "Belediye çöp döktüğünden dolayı ceza yedi ama yine akıllanmadı. Şimdi de derenin yan kısmındaki ağaçları keserek çöp alanını büyütmeye başladı" dedi. Vatandaşlar, yetkilileri göreve davet ederek bu katliama engel olunmasını istedi.