Türk uydularına siber güvenlik kalkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması için yasa hazırlıkları başladı. Teklif, TBMM'nin önümüzdeki hafta yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte hızla gündeme getirilip yasalaştırılacak. Hazırlanan teklife göre başkanlık şöyle işleyecek:Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak siber güvenlik için bir Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı kurulacak. Kamu kurumlarının siber güvenliği bu başkanlık aracılığıyla sağlanacak. Dışarıdan gelen siber saldırılara karşı koruma tedbirlerini alacak.Kamu kurum ve kuruluşlarının halen kendi siber güvenlik sistemleri bulunuyor. Ancak bunların birbirleriyle koordinasyonu yok. Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının siber güvenlik sistemleri açısından çatı kuruluş olacak. Kurumlar kendi sistemlerini işletmeyi sürdürecek, ancak aynı zamanda ortak bir savunma sistemi tesis edilecek. Bir kuruma yönelik saldırı başladığında tüm kurumlar anında uyarılıp önlem almaları sağlanacak.Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi kuruluşlar ise başkanlığın paydaşı olacak. Ayrıca bankalar gibi yüksek güvenlik isteyen sektörlerde özel kuruluşlara da destek verilecek.Türkiye'nin uzayda bulunan gözlem ve haberleşme uydularının güvenliğini de bu kurum sağlayacak. Bu nedenle kurumun ismine "uzay" eklendi. Uydulara dönük siber saldırılarda yazılımları değiştirilip yörüngeden sapması bile sağlanabiliyor. Bunun önüne geçilmesi için de önlemler alınacak.Türkiye'nin verilerinin milli ve yerli teknolojilerle korunması başkanlığın ana hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce "Veri güvenliğini yabancı çözümlerle sağlamaya çalışmak, sınır güvenliğini yabancı askerlere emanet etmekle eşdeğerdir" demişti. İsrail'in, Lübnan'da patlattığı çağrı cihazları yerli teknolojinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermişti.