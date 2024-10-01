6 aylık icraatı pes dedirtti: AK Parti tamamladı CHP’li belediye açılış yaptı

Seçim sürecinde vatandaşlara yüzlerce vaatte bulunan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, geride kalan 6 aylık hizmet özeti "Bu kadarına pes" dedirtti. Bozbey, kendisinden önce görev yapan AK Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş döneminde hazırlanan ve tamamlanan Mudanya plajı ile yine İnegöl'de AK Parti döneminde tamamlanan "Karanlık Gökyüzü" parkının açılışlarını yaptı.Gölpark tesislerinin ise tabelasını "Semt Lokantası", yine bir önceki dönemde hizmette olan "Ana Kucakları" kreşlerinin adını "Bursa Yuvam" olarak değiştiren Bozbey, ücretsiz olan bu hizmeti de ücretli hale getirdi.Ulu Camii Hanlar bölgesinde AK Partili Başkan Alinur Aktaş döneminde bitirilen otoparkı bile halen hizmete açamadı.Bursa'da, çeşitli vaatlerle 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mustafa Bozbey'in ilk icraatlarından biri, baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına, yeğeni Furkan Bozbey'i ise BURKENT Yönetim Kurulu Başkanlığına atmak oldu. Gelen sert tepkiler üzerine yeğeninin atamasını durduran Bozbey, bu kez CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Baba Pala'yı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına, CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ı ise Dış İlişkiler Daire Başkanlığına atayarak, yine tepki çekti.Bozbey ve birçok CHP'li Belediye Başkanının gündem olan eş, dost ve akraba atamaları sonrası Genel Başkan Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında skandal atamalar sorulunca, "Tüm bu eş, dost ve akraba atamaları geri alınacak" yanıtını verdi. Ancak, ballı atamaların üzerinden 5 ay geçmesine rağmen ne baldız, ne de CHP'li isimlerin eşlerinin atamaları geri alınmadı.