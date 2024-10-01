Hollanda FETÖ’cülere kapıyı kapattı

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), FETÖ'cülerin iltica taleplerini geri çevirmeye başladı. 1 Aralık 2023 tarihine kadar FETÖ'cülerden gelen iltica başvurularının yüzde 99'unu kabul eden Hollanda, artık taleplerin çoğunu reddediyor. Ülkenin önde gelen gazetelerinden NRC'nin hükümet kanadından edindiği bilgiye göre gerekçe, 'Türkiye, örgüt üyeleri için tehlikeli ve güvensiz değil' olarak gösterildi.Söz konusu gerekçeyle IND, artık FETÖ'cülerden gelen başvuruları daha sıkı şekilde kontrol ediyor. Gazeteye bilgi veren bir avukata göre, başvurusu reddedilenler arasında 2022'de FETÖ'nün üst düzey isimlerinden birinin kızının başvurusu da bulunuyor. Türkiye'de 12 yıl hapse mahkûm olan ve başvurusu bu yaz reddedilen kadına dairenin cevabı, "Türkiye'ye dönmesi halinde ciddi zarar görme riski yok" oldu.Başvurularına bir bir ret cevabı alan FETÖCÜ'lerin Hollanda Vatandaşlık Dairesi üzerinde baskı kurmak amacıyla harekete geçtiği belirtildi. FETÖ'cülerin IND'nin tutumunu değiştirebilmek için ülkede etkin olan yerel medyayı devreye soktuğuna işaret edildi. Plan çerçevesinde, FETÖ'cülerin haberlerine ağırlık verilecek ve Türkiye'de işkenceye maruz kaldıkları haberleri yayılacak.